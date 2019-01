Hennigsdorf

Der Mieter einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rigaer Straße in Hennigsdorf stellte am Mittwochnachmittag fest, dass seine Wohnungstür während seiner Abwesenheit durch eine bislang unbekannte Person eingetreten worden war. Bei seiner Rückkehr nach Hause – der Mann hatte die Wohnung am Vorabend verlassen und war am Mittwochnachmittag wieder heimgekehrt – fand er die Tür im angelehnten Zustand vor.

Wohnung nicht durchwühlt, nichts entwendet

Nach ersten Erkenntnissen und einem erstem Überblick war die Wohnung weder durchwühlt noch etwas entwendet worden. Die verständigte Polizei nahm daher eine Anzeige wegen Sachbeschädigung der Wohnungstür auf.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline