Schmachtenhagen

Polizisten ist am Sonntag gegen 14 Uhr während einer Streifenfahrt ein silberfarbener Mercedes der S-Klasse aufgefallen. Der teure Luxuswagen habe einsam und verlassen auf einem Parkplatz an der Oranienburger Straße in Schmachtenhagen gestanden. Das kam den Beamten verdächtig vor.

Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass die Berliner Kennzeichen des Fahrzeugs gestohlen worden waren. Außerdem ließe sich kein Halter des Wagens ermitteln. Der Pkw wurde sichergestellt.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline