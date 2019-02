Hohen Neuendorf

Ein 38-jähriger Mann teilte am Sonnabend über den Notruf der Polizei eine in der Karl-Marx-Straße in Hohen Neuendorf gegenwärtig stattfindende Körperverletzung mit. Dabei sollte bereits auch schon eine Person zu Schaden gekommen sein. Aufgrund der insgesamt unklaren Aussagen des Anrufers kamen mehrere Streifenwagen zum Einsatz.

Als der stark alkoholisierte Mann letztendlich in seinem Wohnhaus angetroffen werden konnte, bestätigte sich das von ihm vorab dargelegte Szenario nicht. Als Grund für seinen Notruf nannte er lediglich Beziehungsprobleme mit seiner Lebensgefährtin, derer er überdrüssig sei.

Somit wurde vor Ort eine Strafanzeige wegen des Missbrauches von Notrufen aufgenommen.

Von MAZonline