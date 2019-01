Hohen Neuendorf

Der geplante Brückenneubau in der Karl-Marx-Straße in Hohen Neuendorf macht vorab die Verlegung einer neuen Gastrasse notwendig. Dies teilte die Stadt am Mittwochmittag mit. Die Trasse führt von der Friedrich-Engels-Straße über die Platanenallee durch den Bahndamm zu Rasenweg und Jägerstraße bis hin zum Verteilerhäuschen an der Ecke Ernst-Toller-Straße. Die bestehende Gasleitung in der Karl-Marx-Straße soll im Bereich des Bahndammes zurückgebaut werden. Trotz der Baumaßnahmen sei die Gasversorgung der Anlieger weiterhin sichergestellt, heißt es.

Fällung von 24 Bäumen erforderlich

Wie die Stadt weiter erklärt, sei für den Bau der neuen Gastrasse die Fällung von 24, teils sehr großen, Bäumen in der Platanenallee und in der Jägerstraße notwendig. Dies umfasse in der Platanenallee drei große Nadelbäume (gegenüber der Hausnummer 13), 18 Laubbäume (zwischen der Hausnummer 2 und der Friedrich-Naumann-Straße) sowie drei Nadelbäume in der Jägerstraße (Höhe Hausnummer 29). Auch der niedrige Bewuchs zwischen den Bahngleisen und der Friedrich-Naumann-Straße werde entfernt.

Platanen und Eichen bleiben erhalten

Die Stadtverwaltung stimmte nur den für das Bauprojekt zwingend notwendigen Baumfällungen zu. So bleiben die alten Platanen auf der östlichen Straßenseite der Platanenallee erhalten. Auch die vier großen Eichen (in Höhe der Hausnummern 2a und 3) bleiben bestehen. Die Fällarbeiten werden von einer Fachfirma in der vegetationsarmen Zeit ausgeführt und sollen bis spätestens 28. Februar 2019 abgeschlossen sein. Ersatzpflanzungen sind im Herbst 2019, nach Möglichkeit in der Nähe der gefällten Bäume, vorgesehen. Wie die Stadt mitteilt, wurden die Anwohner der betroffenen Straßenabschnitte über die bauvorbereitenden Maßnahmen zusätzlich per Wurfmitteilung informiert.

Lesen Sie weiter:

„Meilensteine – nicht aus Stein: Bürgermeister Steffen Apelt bilanziert das Jahr 2018 und schaut auf 2019 voraus“

Von MAZonline