Eine ältere Dame wurde am Dienstag (16. April) gegen 15 Uhr in Hohen Neuendorf bei ihrem Einkauf in einem Supermarkt am Backofenweg Opfer eines Diebstahls.

Als die Frau nach ihrem Einkauf und derBezahlung ihrer Waren im Kassenbereich ihre Geldbörse in die Jackentasche steckte und das Geschäft verlassen wollte, drängelten sich plötzlich zwei Männer zwischen sie und ihre Tochter, die zuvor am Einpacktisch gestanden hatten.

Überraschungsmoment für Diebstahl genutzt?

Auf dem Parkplatz stellte die Frau dann fest, dass sich ihre Geldbörse nicht mehr in ihrer Jackentasche befand. Ihre sofortige Rückfrage bei der Kassiererin bestätigte, dass sie ihr Portemonnaie wirklich eingesteckt und nicht an der Kasse liegen gelassen hatte.

Offenbar entwendeten die beiden Männer der Frau bewusst deren Geldbörse im Überraschungsmoment. Wie die Polizei mitteilt, soll es sich um zwei 40 bis 50-jährige Männer mit dunkler Haarfarbe gehandelt haben, einer der beiden Männer trug einen Bart. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Von MAZonline