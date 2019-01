Polizei Hohen Neuendorf - Hohen Neuendorf: Polizei als Zeuge bei Unfall vor Ort Eine schnelle Unfallaufnahme erfolgte am Dienstagnachmittag nach einem Auffahrunfall am Hohen Neuendorfer Kreisel. Ein Streifenwagen der Polizei war zufällig gerade im Gegenverkehr unterwegs, als es zu der Kollision kam.

Ein Auffahrunfall ereignete sich am Dienstagnachmittag am Kreisel am Bertha-von-Suttner-Platz in Hohen Neuendorf. (Symbolbild) Quelle: Stefan Puchner/DPA