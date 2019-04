Hohenbruch

Am Sonnabend gegen 15 Uhr brannte im Kremmener Ortsteil Hohenbruch eine Ödlandfläche von rund 600 Quadratmetern Größe. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand kam es zu dem Brand an der Straße Am Hohen Bruch als ein Anwohner hinter seinem Grundstück ein Feuer entzündete um unter anderem Holz zu verbrennen. Vermutlich aufgrund des Windes breitete sich das Feuer auf das Ödland aus. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen.

Von MAZonline