Marwitz

Eine Berliner Polizeibeamtin fand am frühen Freitagmorgen auf dem Weg zu ihrer Arbeit in der Berliner Straße in Marwitz einen freilaufenden Husky. Er hatte ein Geschirr um und lief immer wieder auf die Straße, so dass Autofahrer ausweichen und bremsen mussten.

Die Frau nahm den Hund an Bord und fuhr zur nächstgelegenen Polizeiwache in Hennigsdorf. Dort konnte auf Grund der Halterdaten im Halsband der Eigentümer festgestellt werden. Dieser wurde sofort kontaktiert und konnte seinen Hund wohlbehalten beim Revier abholen.

Von MAZonline