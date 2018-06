Oranienburg

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag im Schlosspark in Oranienburg gewütet. Sie beschädigten im nördlichen Bereich vier ausgestellte Exponate aus Kunststoff und stießen einen Löwen aus Styropor um, der dabei in zwei Teile zerbrach.

Darüber hinaus wurde im südlichen Bereich des Parks ein Verkaufsstand aufgebrochen. Gestohlen wurde jedoch nichts. Schließlich beschmierten die Täter das im Umbau befindliche Gebäude der ehemaligen Comeniusschule. Eine nahe Dixi-Toilette wurde im Innern komplett mit Farbe verunstaltet. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 3000 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Von MAZonline