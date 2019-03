Kremmen

Auf dem Parkplatz am Bahnhof in Kremmen wurde am Dienstag ein Seat mit Berliner Kennzeichen aufgefunden, welcher Einbruchspuren aufwies. Eine Überprüfung ergab, dass dieser nach einem Diebstahl in Berlin entwendet worden war.

Eine Sicherstellung des Fahrzeuges erfolgte.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline