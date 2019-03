Birkenwerder

Nur einen Tag nach einem Einbruch in eine Werkstatt in Birkenwerder in der Nacht zu Donnerstag (14. März) und dem Diebstahl eines Pkw Volvo vom Werkstattgelände gelang der Polizei ein Fahndungserfolg. So konnte das Fahrzeug noch am Donnerstag von Beamten der Berliner Polizei aufgefunden und sichergestellt werden.

Tankbetrug mit gestohlenem Fahrzeug in Berlin

Wie die Berliner Polizei mitteilte, war zunächst ein Tankbetrug mit dem gestohlenen Volvo aus Birkenwerder verübt worden. Wenig später stellten die Beamten den Wagen dann in Berlin fest, den die Täter offenbar aufgrund technischer Mängel schließlich stehen gelassen hatten.

Fahrzeugschlüssel bei 18-Jährigem aufgefunden

Gegen 19 Uhr meldete die Polizei Berlin dann ihren Brandenburger Kollegen, dass sie zwei Männer festgenommen habe, von denen einer – ein 18-jähriger Mann mit russischer Staatsbürgerschaft – den Fahrzeugschlüssel des Volvos in seiner Tasche gehabt habe. Die beiden mutmaßlichen Fahrzeugdiebe wurden vorläufig festgenommen, der gestohlene Pkw Volvo sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

