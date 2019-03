Leegebruch/Döbern

Beamte der Bundespolizei haben am Mittwoch gegen 6.30 Uhr in Döbern ( Landkreis Spree-Neiße) einen 28-jährigen Polen in einem BMW einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der Mann hatte zuvor versucht, sich dem Zugriff zu entziehen.

Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der BMW offenbar in der Nacht zuvor im Hufeisenweg in Leegebruch entwendet worden war. Der Fahrer war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er wurde vorläufig festgenommen und der Pkw zum Zwecke des Eigentumsschutzes sichergestellt.

Am Donnerstag wurde der 28-Jährige einem Richter am Amtsgericht Cottbus vorgeführt. Dieser erließ und verkündete Haftbefehl. Nach der Urteilsverkündung wurde der Autodieb in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Von MAZonline