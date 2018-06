Leegebruch

Ein auf dem Lenkrad sitzendes Insekt hat am Mittwochmorgen eine 22-jährige Fahrzeugführerin in Angst und Schrecken versetzt. Die Frau kam nach der Entdeckung des Tieres mit ihrem Opel Corsa in der Ernst-Thälmann-Straße in Leegebruch nach rechts von der Fahrbahn ab prallte gegen einen Poller. Der dabei entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro.

Von MAZonline