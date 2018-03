Zeuthen. Vier Jugendliche haben am frühen Sonntagmorgen für einen Polizeieinsatz in Zeuthen gesorgt. Die Jugendlichen im Alter von 16 und 18 Jahren hatten in der Bücherzelle randaliert und dabei mehrere Bücher beschädigt. Eine Frau, die die Situation beobachtet hatte, rief die Polizei. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige. Der entstandene Schaden liegt bei 50 Euro.

Von MAZonline