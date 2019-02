Glienicke

Am Dienstagabend, gegen 18.20 Uhr wurden in der Nähe der Galerie Sonnengarten in der Ahornallee in Glienicke mehrere Jugendliche festgestellt, welche Drogen konsumierten. Bei zwei 15-Jährigen wurden Dosen mit Anhaftungen von Betäubungsmitteln festgestellt. Beide Minderjährige wurden nach der Anzeigenaufnahme an ihre Erziehungsberechtigen übergeben.

Von MAZonline