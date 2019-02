Oranienburg/ Leegebruch

Durch Polizeibeamte des Revieres Oranienburg wurden am Sonnabend in der Zeit von 13 bis 21 Uhr verstärkt die Treffpunkte der Jugendlichen in Oranienburg, speziell im Bereich der Skaterbahn, des Bahnhofes und der Pferdeinsel sowie in Leegebruch kontrolliert. Dabei wurde auf der Pferdeinsel ein 14-Jähriger kontrolliert, welcher einen Tabakbeutel mit Cannabisresten bei sich führte und auch zugab, gelegentlich Betäubungsmittel zu konsumieren. Im Anschluss der Anzeigenaufnahme wurde er der Mutter übergeben.

Von MAZonline