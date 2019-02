Brandenburger Vorstadt

Eine junge Frau erledigte am späten Sonntagabend ihre Bankgeschäfte in einer Filiale der Nansenstraße. Gegen 21.30 Uhr fiel ihr dabei bereits ein Mann auf, der sich im Vorraum der Bank aufhielt. Er sprach vor sich hin – womöglich auf Polnisch.

Unbekannter fordert Geld

Als die Frau gehen wollte, stellte sich ihr der Unbekannte in den Weg und sprach sie auf Deutsch an. Er drohte der 25-Jährigen und forderte Geld. Die Frau musste sich auch noch auf den Boden knien, ihre Geldbörse ausschütten und dem Mann ihre Ausweisdokumente geben. Danach forderte der Täter die Frau auf, die Bank zu verlassen. Zugleich verließ der Täter die Bank in Richtung Geschwister-Scholl-Straße und dann in die Sellostraße.

Junge Frau erleidet Schock

Der jungen Frau war noch aufgefallen, dass der Mann ein Rohr oder eine Stange bei sich trug. Die Polizei fahndete nach dem Umbekannten – vergeblich. Die 25-Jährige hatte einen Schock erlitten. Sie wurde medizinisch betreut. Zum Täter, der nach Alkohol roch, liegt folgende Beschreibung vor: 40 bis 45 Jahre alt, etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß, von kräftiger Statur. Er hatte ganz kurze Haare oder eine Glatze. Bekleidet war er mit einer dunkelgrauen Strickjacke und einer hellblauen Jeanshose.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei ermittelt nun wegen räuberischer Erpressung und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich an die Polizeiinspektion Potsdam unter Telefon 0331/5 50 80 zu wenden.

Von MAZonline