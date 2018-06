Velten

Die Polizei ist am Donnerstagvormittag telefonisch gebeten worden, nach Velten zu kommen. Dort, Am Tonberg, soll ein 13-jähriger Junge gesichtet worden sein, der offensichtlich seit mehr als zwei Tagen vermisst wird. Bei der Polizei war bis zu dem erwähnten Anruf allerdings keine Person als vermisst gemeldet worden. Lediglich auf Facebook war ein Foto des Jungen des Jungen und der Hinweis, dass er als vermisst gilt, verbreitet worden. Der Junge, so wurde der Polizei mitgeteilt, sei sehr aggressiv und würde mit großer Sicherheit flüchten, wenn er seine Mutter sehe. Er soll sich in Begleitung einer Frau und eines Mannes befinden.

Der Polizeieinsatz dauert noch an.

Von MAZonline