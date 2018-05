Oranienburg

Die Polizei sucht im Zuge eines Vorfalls in der Berliner Straße in Oranienburg an einem Fußgängerüberweg am Süd-Center nach einem jungen Radfahrer und bittet dabei nun auch die Öffentlichkeit um Hilfe. Was war geschehen?

Am 16. April (Montag) wurde der etwa elf bis 15 Jahre alte Junge gegen 15.15 Uhr in besagter Berliner Straße am Fußgängerüberweg am Süd-Center bei einer Auseinandersetzung verletzt. Ein Pkw hatte vor dem Fußgängerüberweg angehalten, um ein Paar die Straße überqueren zu lassen. Der junge Radfahrer kam zügig angefahren, konnte jedoch vor dem Paar noch bremsen. Bei einer darauf folgenden Auseinandersetzung schubste der 55-jährige Fußgänger das Kind gegen den Pkw der 57-jährigen Fahrerin. Als diese ihr Autofenster herunterließ, um den Mann darauf anzusprechen, schlug ihr der 55-Jährige ins Gesicht. Daraufhin griffen Zeugen in den Vorfall ein und meldeten sich zu Wort, so dass der Fußgänger offenbar letztlich von weiteren Handlungen absah.

Die Polizei in Oberhavel bittet nun den Radfahrer, sich bei der Polizeidienststelle in Oranienburg zu melden. Auch Zeugen des Vorfalls, die sich bislang nicht bei der Polizei gemeldet haben und Angaben zu dem jungen Radfahrer machen können, werden gebeten, sich in der Polizeiinspektion Oberhavel unter der 03301/8510 zu melden.

Von MAZonline