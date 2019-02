Löwenberg

Ein Kamin fing am Freitagabend in Löwenberg Feuer – nur nicht an der Stelle, wo es gewünscht war. Bei der Benutzung des Kamines in einem Einfamilienhaus in der Jahnstraße qualmte es oberhalb des Rauchabzuges. Der Benutzer reagierte sofort und entfernte zunächst die Verkleidung, um selbstständig zu löschen. Gleichzeitig informierte er die Feuerwehr, die wiederum den Schwelbrand professionell löschte. Die beiden Bewohner kamen anschließend zur Begutachtung ins Krankenhaus Gransee. Die Wohnung ist vorerst nicht bewohnbar.

Hennigsdorf : Einbruch in Garage

Anwohner benachrichtigten die Polizei, dass sie aus Richtung der Garagen in Hennigsdorf, Fontanestraße, knackende Geräusche wahrnahmen. Durch den schnellen Einsatz der Polizei konnten drei männliche Personen, die sich gewaltsam Zutritt zu einer Garage verschafft hatten, festgestellt werden. Die drei moldawischen Staatsbürger wurden vorläufig festgenommen. Die werden dem Haftrichter vorgeführt, der über das weitere Verfahren entscheidet.

Birkenwerder : Einbruch in Einfamilienhaus

Unbekannte stiegen in den Nachmittagsstunden bis zum frühen Abend (Freitag) in ein Einfamilienhaus in Birkenwerder (Hauptstraße), hatten dazu ein Kellerfenster eingeschlagen. Im Haus wurde Schmuck, Besteck und – wie die Polizei mitteilt – Altertümliches entwendet. Die Kriminaltechnik kam zur Spurensuche zum Einsatz. Die Ermittlungen zu den Tätern laufen auf Hochdruck.

Mühlenbeck : Diebstahl aus Baumaschine

In den Nachtstunden vom 31. Januar zum 1. Februar 2019 wurde aus einer Arbeitsmaschine, die in der Arbeitsstelle der Bundesautobahn 10 in Fahrtrichtung Frankfurt/Oder auf Höhe der Anschlussstelle Mühlenbeck abgestellt war, durch unbekannte Täter die in der Maschine eingebaute Displayeinheit entwendet. Der entstandene Schaden wird mit 4000 Euro beziffert.

Marwitz : Verkehrsunfall mit Leichtverletztem

Auf Grund der Witterung kam ein 19-jähriger VW-Fahrer am Samstagvormittag in Marwitz im Bärenklauer Weg mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer wurde durch den Aufprall leicht verletzt, wünschte aber keine Rettung.

Oberhavel : Verkehrsunfälle auf Grund der Witterung

In der Zeit von Freitag bis Sonntag ereigneten sich elf Verkehrsunfälle mit Sachschäden, davon waren drei Verkehrsunfälle aufgrund der Witterungslage am Samstag zurückzuführen. Bei den drei Verkehrsunfällen war der jeweilige Fahrzeugführer alleinig für den Unfall verantwortlich. Bei einem Unfall verletzte sich der Fahrzeugführer leicht.

Von MAZonline