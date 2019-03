Hennigsdorf

Im Zusammenhang mit der Suche nach der 15 Jahre alten Rebecca, die am 18. Februar dieses Jahres verschwunden ist, glaubt laut Medienberichten offenbar jemand an eine Möglichkeit, das Mädchen in Hennigsdorf finden zu können.

Suche in Hennigsdorf am Sonntag geplant

Ein junger Mann, der sich selbst als Freund Rebeccas bezeichnet, hat in einem Internet-Video dazu aufgerufen, gemeinsam in Hennigsdorf nach dem Mädchen zu suchen. Dazu wolle man sich am Sonntagmittag in Berlin treffen, um dann nach Hennigsdorf zu fahren. Warum er ausgerechnet dort nach dem Mädchen suchen will, wollte er nicht sagen. Die Polizei hat sich bislang zu dem Suchaufruf nicht geäußert.

