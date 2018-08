Oberkrämer

In einem Kindergarten im Ortsteil Bötzow wurden am Mittwoch gegen 12.15 Uhr zwei Kinder im Alter von vier und fünf Jahren vermisst. Mittags meldeten sich die Mitarbeiter der Einrichtung. Sofort wurden umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Sechs Streifenwagen waren im Einsatz und das Heranziehen des Polizeihubschraubers wurde geprüft. Etwa eine halbe Stunde später wurden die beiden Jungen im Ort wohlbehalten gefunden und an die Eltern übergeben. Die Kinder waren auf einem Grundstück, von dem sie wussten, dass dort ein Pool ist. Eine Mutter musste im Rettungswagen behandelt werden. Der Polizeihubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Von MAZonline