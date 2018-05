Oberkrämer

Eine 51-jährige Ford-Fahrerin fuhr am Donnerstag gegen 15 Uhr auf der A10 in Richtung Hamburg auf dem rechten Fahrstreifen. Plötzlich fuhr die Frau in einen abgesperrten Baustellenbereich, da sie nach ersten polizeilichen Erkenntnissen einen Defekt an ihrem Fahrzeug vermutete.

Kurz darauf verließ sie diesen Bereich wieder, übersah dabei aber offenbar einen Kleintransporter der Marke Mercedes Benz mit Anhänger, der auf dem rechten Fahrstreifen fuhr. Daraufhin stieß sie mit dem Anhänger zusammen.

Die 51-Jährige sowie der 42-jährige Fahrzeugführer des Kleintransporters blieben unverletzt. Auch beide Fahrzeuge blieben fahrbereit und konnten nach der Verkehrsunfallaufnahme selbstständig weiterfahren.

Insgesamt entstand bei dem Verkehrsunfall Sachschaden in Höhe von geschätzten 2000 Euro.

