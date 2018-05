Teschendorf

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Krad und einem Pkw ist es am Sonntag in der Hauptstraße (B 96) in Teschendorf gekommen. Gegen 11.45 Uhr kam dort ein Opel aus einem Feldweg und wollte auf die Bundesstraße auffahren. Dabei übersah er offensichtlich einen Kradfahrer und es kam zu einem Zusammenstoß mit dessen Zweirad vom Typ Aquila. Dabei stürzte der Kradfahrer aus dem Landkreis Oberhavel, wurde verletzt und ins Krankenhaus nach Neuruppin gebracht. Der Pkw-Fahrer, der aus Niedersachsen stammt, blieb unverletzt.

In Teschendorf staute sich der Verkehr nach dem Unfall schnell. Quelle: Julian Stähle

Die Bundesstraße 96 musste für den gesamten Fahrzeugverkehr in beide Richtungen gesperrt werden, weshalb es zeitweilig zu erheblichen Stauererscheinungen kam. Nach Auskunft der Polizei konnte die Sperrung um 12.36 Uhr wieder aufgehoben werden.

Von MAZonline