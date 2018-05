A111/Hennigsdorf

Ein Unfall mit erheblichen Folgen ereignete sich am Donnerstagvormittag auf der A111 zwischen der Anschlussstelle Hennigsdorf und dem Kreuz Oranienburg. Ein 53-jähriger polnischer LKW-Fahrer hatte gegen 9.25 Uhr in einem Baustellenbereich ein Fahrschulauto (PKW VW) zunächst überholt und war anschließend offenbar zu früh wieder auf die rechte Spur eingeschert. In Folge kollidierte die Sattelzugmaschine mit dem VW. Die 41-jährige Fahrerin - eine Fahrschülerin - wurde dadurch so erheblich verletzt, dass sie in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt werden musste.

Der 53-jährige LKW-Fahrer musste im Rahmen der Unfallaufnahme eine Sicherheitsleistung bei der Polizei hinterlegen. Der Fahrschulwagen war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Insgesamt entstand durch die Kollision ein Sachschaden von 7000 Euro.

Im Zuge der Unfallaufnahme, Bergung und Aufräumarbeiten musste der rechte Fahrstreifen der A111 in Fahrtrichtung Hamburg zwischenzeitlich gesperrt werden, so dass es temporär zu Verkehrsbehinderungen kam.

Von MAZonline