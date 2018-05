Oranienburg

Ein Ladendiebstahl, der mehrere hundert Euro Sachschaden anrichtete, ereignete sich am frühen Donnerstagnachmittag in einem Geschäft in der Bernauer Straße in Oranienburg. Ein bislang noch unbekannter Mann hatte um 13.45 Uhr die Geschäftsräume betreten und anschließend die Verkäuferin in ein Gespräch verwickelt.

Etwa eine Stunde später stellte die Angestellte während eines anderen Bezahlvorgangs dann fest, dass die Kasse offenbar durch den unbekannten Mann geöffnet und mehrere hundert Euro daraus entwendet worden waren.

Laut Beschreibung der Verkäuferin handelte es sich bei dem Mann um eine Person osteuropäischen Typs. Bekleidet war er mit einem blauen T-Shirt mit weißem Aufdruck sowie einer Bauchtasche um den Bauch. Der Mann trug zudem eine Glatze, eine Altersvorgabe zumTatverdächtigen liegt nicht vor.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen können sich an die Polizeiinspektion Oranienburg unter der 03301/8510 wenden.

Von MAZonline