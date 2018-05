Oranienburg

Durch Krach im Hausflur wurde in der Nacht zu Mittwoch gegen 00.30 Uhr eine Frau geweckt. Als sie nach dem Rechten sah, bemerkte sie einen 28-jährigen Wohnungsmieter, der mit einer Tüte in den Keller lief. Zuvor hatten zwei unbekannte Täter die Wohnungstür des Mieters eingetreten und Reizgas versprüht.

Die Zeugin und eine weitere Mieterin klagten aufgrund des versprühten Pfefferspray über Übelkeit und Atembeschwerden. Beide verzichteten jedoch auf eine ärztliche Behandlung. Der 28-jährige Mieter wurde indes mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Noch vor Betreten der Rettungsstelle entließ er sich allerdings selbst und machte sich auf den Heimweg.

Im Zuge der Sicherung seiner Wohnung durch Polizeibeamte stellten diese beim Schließen der Balkontür drogenähnliche Substanzen fest. Die offensichtlichen Drogenvorräte in unterschiedlicher Verpackungsgröße und augenscheinlich nicht geringen Mengen ließen die Vermutung auf einen Handel mit Betäubungsmitteln zu.

Noch während der polizeilichen Maßnahmen traf der 28-jährige Mieter an seiner Wohnung ein. Bei der Durchsuchung des Kellers wurden weitere Betäubungsmittel aufgefunden. Daraufhin wurde der Mann vorläufig festgenommen. Kriminaltechniker sicherten am Tatort Spuren. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern an.

