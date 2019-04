Oranienburg

Ein kurzer Aussetzer mit schwerwiegenden Folgen: Ein 61-jähriger VW-Fahrer befuhr in der Nacht von Samstag zu Sonntag gemeinsam mit seiner 59-jährigen Beifahrerin die B 96 in Fahrtrichtung Norden. Zwischen den Anschlussstellen Zentrum und Nord in Oranienburg hielt er auf dem Standstreifen, um Einstellungen an seinem Navigationsgerät vorzunehmen. Als er anschließend weiterfahren wollte und nach links einscherte, übersah er dabei einen sich von hinten nähernden Pkw Mercedes, wodurch es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Mercedes kam daraufhin von der Fahrbahn ab, überschlug sich und landete neben der Fahrbahn wieder auf den Rädern. Die 29-jährige Fahrerin sowie die beiden Insassen des VW wurden durch den Unfall leichtverletzt und durch alarmierte Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die B 96 musste auf Höhe der Unfallstelle zum Zwecke der Unfallaufnahme und Bergung der Pkw in Richtung Norden kurzzeitig voll gesperrt werden.

Von MAZonline