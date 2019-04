Oranienburg

Ein 68-jähriger Citroen-Fahrer aus Oranienburg befuhr am vergangenen Dienstag gegen 14.30 Uhr die Berliner Straße in Oranienburg. Dabei geriet er mit dem Pkw in den Gegenverkehr und es kam zum Zusammenstoß mit einem Lkw, der von einer 42-Jährigen geführt wurde.

Gesundheitliche Probleme

Offenbar hatte der 68-Jährige bereits zuvor gesundheitliche Probleme, er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Polizeibeamte beschlagnahmten seinen Führerschein. Durch die Kollision entstanden rund 10.000 Euro Sachschaden. Der Citroen war nicht mehr fahrbereit.

Von MAZonline