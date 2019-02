Lübben

Am Dienstagnachmittag wurde die Polizei ins Stadtzentrum von Lübben gerufen, da ein zunächst unbekannter junger Mann im Bereich des Stadtzentrums lautstark randalierte und negativ auf sich aufmerksam machte. Zuerst war der Mann in der Bibliothek am Ernst-von-Houwald-Damm, später auch in der Hartmannsdorfer Straße, vor der Kreisverwaltung in der Reutergasse und schließlich in einer Bäckerei in der Berliner Straße aufgefallen.

In letzterer soll er ersten Aussagen zufolge eine Frau sexuell belästigt haben. Er wurde von den Polizeibeamten schließlich vor einem Drogeriemarkt in der Berliner Chaussee gestellt. Der 27-jährige, hinreichend polizeibekannte Mann befand sich offensichtlich in einer psychischen Ausnahmesituation und war einem Atemalkoholtest zufolge mit 3,45 Promille erheblich alkoholisiert.

Mit dem Rettungswagen wurde er auf Anordnung des Notarztes in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht. Der Verdacht des Hausfriedensbruches, der Sachbeschädigung und der sexuellen Belästigung sind nun Gegenstand von weitreichenderen, kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

