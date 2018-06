Schildow

Ein 49-jähriger Mann hat am Montag gegen 15 Uhr in der Schönfließer Straße in Schildow offenbar einen elfjährigen Jungen geschlagen. Dieser hielt sich zu der Zeit mit weiteren Kindern auf dem Gehweg auf. Dort war der Mann mit seinem Rad entlang gefahren. Nachdem er handgreiflich geworden war, setzte der 49-Jährige seine Fahrt fort. Die Kinder folgten ihm jedoch und konnten den hinzugerufenen Polizeibeamten den Aufenthaltsort des Mannes zeigen. Der 49-Jährige stand unter Einfluss von Alkohol. Ein Atemalkoholtest ergab 1,03 Promille. Es wurde eine Strafanzeige wegen Körperverletzung aufgenommen.

Von MAZonline