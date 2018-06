Glienicke/Nordbahn

Ein Zeuge rief am Donnerstag gegen 19.45 Uhr bei der Polizei an und informierte die Beamten darüber, dass in Glienicke/Nordbahn ein älterer Mann völlig unbekleidet am Gartenzaun seines Grundstücke steht.Offensichtlich bestehe der Verdacht exhibitionistischer Handlungen. Polizeibeamte trafen auf dem beschriebenen Grundstück tatsächlich einen 82-jährigen Mann an, der nackt war. Auf Nachfragen nannte der Mann den Beamten einen plausibel klingenden Grund für sein Auftreten, über den die Polizei mit Rücksicht auf den 82-Jährigen jedoch keine Angaben machen wollte.

Von MAZonline