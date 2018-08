Gransee

Eine unbekannte Frau brachte am Montag gegen 11 Uhr einen 35-jährigen Mann in die Rettungsstelle Gransee und verschwand wieder. Der Mann stand erheblich unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein erstes Drogenscreening reagierte positiv auf Amphetamine, Medikamente (Schlaf- und Beruhigungsmittel) und Cannabis. Die Polizei wurde informiert. Etwa sechs Stunden später meldete sich die bislang unbekannte Frau im Krankenhaus. Die 38-Jährige gab an, dass der Mann ihr Lebensgefährte sei und sie mit ihm von Berlin in Richtung Mecklenburg-Vorpommern unterwegs war. Als es dem Mann schlechter ging, brachte sie ihn in die Rettungsstelle. Auch sie stand unter Einfluss von Betäubungsmitteln (Amphetamine). Da sie mit dem Pkw gefahren war, wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und eine Ordnungswidrigkeitsanzeige aufgenommen.

Von MAZonline