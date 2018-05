Potsdam

Ein vergesslicher Drogenkonsument hat am Dienstagnachmittag sein Portemonnaie in einer Straßenbahn in Potsdam liegengelassen. Die Geldbörse und dessen Inhalt wurde durch einen Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe aufgefunden und später an die Polizei übergeben.

Drogen im Portemonnaie

In dieser befanden sich neben dem Personalausweis auch eine geringe Menge Drogen und Bargeld in szenetypischer Stückelung. Dieses könnte ihm nun zum Verhängnis werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

Von MAZ Online