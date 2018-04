Der Einbruch in ein Einfamilienhaus in Oranienburg, ein gestohlenes Moped in Zehdenick und sieben beschädigte Fahrzeuge in der Bahnhofstraße in Hohen Neuendorf – diese und weitere Meldungen der Polizei aus Oberhavel lesen Sie im Polizeibericht vom Wochenende 28./29. April 2018.