Glienicke

Das Schloss eines Pkw BMW 320 wurde in den Nachtstunden zum Karfreitag durch bisher unbekannte Täter in der Alten Schildower Straße in Glienicke/Nordbahn aufgebrochen. Die Täter kamen ins Fahrzeuginnere und entwendeten die komplette Mittelkonsole samt Navigationssystem und Airbags. Darüber hinaus wurde in der Hubertusallee das Dreiecksfenster eines BMW X5 eingeschlagen und der Fahrerairbag entwendet. In der Elsässer Straße wurden zwei weitere Pkw durch unbekannte Täter geöffnet. Diese schlugen das Dreiecksfenster eines BMW X1 ein. Sie knackten das Schloss und bauten aus dem BMW der 4er-Reihe das Lenkrad samt Airbag aus und nahmen es mit. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Entsprechende Strafanzeigen wurden erstattet.

Von MAZonline