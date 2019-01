Havelland

Eine Serie von Einbrüchen in Sozialstationen und öffentliche Einrichtungen im Havelland steht möglicherweise vor der Aufklärung.

Am Mittwochabend stellte die Polizei in Rathenow einen Mann, der zuvor mit einem Komplizen vergeblich versucht hatte, in eine Friesacker Sozialstation einzubrechen und dann in einem Peugeot geflohen waren. In Rathenow gelang es Polizisten später, den Peugeot zu stoppen.

Fahrer vorläufig festgenommen

Während der Beifahrer die Flucht ergriff, verblieb der Fahrzeugführer im Auto und konnte vorläufig festgenommen werden. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Außerdem ergaben sich Anzeichen auf den Konsum von Betäubungsmittel.

Bei der Durchsuchung des Peugeots fanden die Beamten im Kofferraum diverse Einbruchwerkzeuge sowie mehrere neuwertige Tablet-PCs und Spirituosen.

Räume in Schule durchwühlt

Ermittlungen ergaben, dass die Computer aus der Grundschule Nennhausen stammen könnten. Dort stellten die Beamten frische Einbruchspuren fest. In der Schule waren das Sekretariat und andere Räume durchsucht und teilweise verwüstet worden.

Derzeit wird geprüft, ob weitere Einbrüche in Sozialstationen und öffentlichen Einrichtungen auf das Konto des 28-Jährigen gehen.

Nachgewiesen werden konnten ihm bislang mehrere Einbruchsdiebstähle, das Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteln.

Von Markus Kniebeler