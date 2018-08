Oberhavel

Den 50-jährigen Fahrer eines Pkw Opel stoppten Beamte der Polizeiinspektion Oberhavel am Freitag um 20.10 Uhr in der Veltener Parkstraße. Bei dem Mann wurde ein Atemalkoholwert von 2,88 Promille festgestellt. Eine Blutprobenentnahme wurde durch einen Arzt vorgenommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Bei einem 40-jährigen Mercedes-Fahrer erhärtete sich im Rahmen einer Kontrolle am Freitagabend gegen 23 Uhr in der Bernauer Straße in Oranienburg der Verdacht des Fahrens unter Einfluss von Kokain. Hier wurde ebenfalls eine Blutprobenentnahme durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Ein Radfahrer sollte am Samstag um 1.50 Uhr in Birkenwerder kontrolliert werden. Der 50-jährige versuchte jedoch zu flüchten und stürzte dabei in der Hauptstraße. Ein Atemalkoholtest ergab 1,5 Promille. Aufgrund seiner unsicheren Fahrweise in Verbindung mit dem Alkoholgenuss wurde ein Strafverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt eingeleitet und eine Blutprobenentnahme angeordnet und durchgeführt.

Der 57-jährige Fahrer eines Pkw Daimler wurde am Sonntag um 1.20 Uhr in der Hauptstraße in Birkenwerder angehalten. Im Anschluss an den Vortest mit 0,87 Promille wurde ein beweissicherer Atemalkoholtest durchgeführt und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Im Borgsdorfer Ortsteil Pinnow wurde am Sonntag um 1.40 Uhr die 32-jährige Fahrerin eines Pkw VW mit 1,47 Promille festgestellt. Hier wurde eine Blutprobenentnahme angeordnet und ein Strafverfahren eingeleitet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt.

Von MAZonline