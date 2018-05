Velten

Eine 29-jährige Frau informierte die Polizei am Sonntag gegen 22.35 Uhr darüber, dass ihr 22-jähriger Lebensgefährte in der gemeinsamen Wohnung in Velten mit einer Axt in der Wohnung randaliere. Die Beamten entschlossen sich, den Zugriff in der Wohnung zu machen und einen Diensthund dabei mit zum Einsatz zu bringen. Als sie in die Wohnung kamen, saß der Mann mit einem Beil in der Hand auf der Couch.

Einsatz mit Diensthund

Der Diensthundeführer kündigte den Einsatz des Diensthundes an, wenn der Mann das Beil nicht ablegen würde. Dieser Anweisung kam der Mann nach, legte das Beil ab und ihm konnten widerstandslos Handfesseln angelegt werden. Ihm wurde jedoch aufgrund häuslicher Gewalt eine Wohnungsverweisung über zehn Tage ausgesprochen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und zum Schutz der 29-Jährigen wurde der Mann zudem vorläufig in Gewahrsam genommen.

Von MAZonline