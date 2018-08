Oranienburg

Offenbar verwirrt war am Mittwochnachmittag ein 32-jähriger Mann, der im Ortsteil Germendorf unterwegs war. Wie Polizeisprecher Toralf Reinhardt am Donnerstag in einem Schreiben mitteilte, hatten sich gegen 17 Uhr sich Anwohner bei der Polizei gemeldet, dass ein Mann mehrere Grundstücke im Birkenwäldchen betreten hatte. Um auf die Grundstücke zu kommen, stieg der Mann, der aus Syrien stammt, auch über die Zäune. Schließlich entwendete er auf seiner Tour über die Grundstücke eine Forke.

Mit der Forke bewegte sich der 32-Jährige langsam in Richtung Straße. Der Mann trat schließlich mit seiner „Waffe“ auf die Fahrbahn und wollte damit die Fahrzeuge anhalten. Der Mann reagierte nicht, als ihn Bürger ansprachen, um ihn von seinem Tun abzuhalten. Die hinzugerufenen Polizeibeamten konnten den Mann dann stellen. Allerdings hatte er zuvor versucht, sich in die Flucht zu schlagen. Er musste aus dem Grund gefesselt werden. Dagegen wehrte er sich, verletzt wurde jedoch niemand. Ein Notarzt wies den 32-Jährigen in ein Krankenhaus ein. Auf dem Transport musste er durch die Beamten begleitet werden.

Von MAZonline