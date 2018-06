Löwenberg

Bei den Meisterschaftsendspielen im Fußball am Sonntag im Löwenberger Waldstadion ist es zu einem Zwischenfall gekommen. Wie es hieß soll am Spielfeldrand Pyrotechnik gezündet worden sein, wodurch Teile der Kunststoffbahn beschädigt wurden. Noch unbestätigten Angaben zufolge sollen daran auch A-Juniorenspieler beteiligt gewesen sein. Das Finale dieser Altersklasse bestritten der SV Biesenthal und der SV Zehdenick. Die Havelstädter gewannen mit 1:0.

Nach dem Vorfall wurde Strafanzeige erstattet. Die Gemeinde Löwenberger Land, die Eigentümer der Sportanlage ist, will auf zivilrechtlichem Wege Schadensersatz einfordern. Bürgermeister Bernd-Christian Schneck sagte dazu: „Wir gehen in unserer Gemeinde jeder Art von Sachbeschädigung nach.“ Wer derart grob fahrlässig handele, müsse mit Konsequenzen rechnen und werde, so die Schuldigen ermittelt sind, zur Verantwortung gezogen.

