Ein 51-jähriger Mann hat sich am späten Freitagabend mit seinem VW Golf in Wentow mehrfach überschlagen und ist danach weitergefahren. Ein Zeuge alarmierte die Polizei, weil er gesehen hatte, dass ein offensichtlich alkoholisierter Mann mit einem stark beschädigten Fahrzeug in Wentow unterwegs ist. Polizeibeamte konnten den Fahrzeughalter ausfindig machen.