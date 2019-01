Velten

Den 57-jährigen Fahrer eines Pkw Hyundai kontrollierten Polizeibeamte am späten Montagabend gegen 23 Uhr in der Richard-Blumenfeld-Straße in Velten.

Bei der Kontrolle stellte sich dann heraus, dass der 57-Jährige unter erheblichem Alkoholeinfluss stand. Ein durchgeführter Test vor Ort ergab einen Wert von 2,27 Promille. Die Beamten ließen daraufhin eine richterlich angeordnete Blutprobe durchführen.

Eine Anzeige wurde angefertigt, der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, seine Fahrt war damit beendet.

Von MAZonline