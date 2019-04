Hennigsdorf

Zu einem Auffahrunfall ist es am Dienstag gegen 17.45 Uhr in der Spandauer Allee in Hennigsdorf gekommen. Dabei fuhr ein Motorradfahrer auf einen vor ihm befindlichen Pkw auf. Nach Auskunft der Polizei soll zur Unglückszeit auf der Spandauer Allee Kolonnenverkehr geherrscht haben. Vermutlich habe der Pkw abbremsen müssen, was der 50-jährige Motorradfahrer zu spät bemerkte.

Der Mann wurde bei dem Unfall verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf 3000 Euro geschätzt.

Von MAZonline