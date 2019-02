Liebenwalde

Statt Fische entdeckte ein Passant am Montag gegen 16.40 Uhr in Liebenwalde vom Ufer des Beverinsees aus ein Motorrad im Wasser.

Das Zweirad, das offenbar schon längere Zeit in dem See lag, wurde geborgen und überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass es bereits im Dezember des Jahres 2016 als vermisst gemeldet wurde. Seit dieser Zeit, so die Polizei, stand es in der Fahndung. Offensichtliche habe das Motorrad als Ersatzteilspender gedient, denn es sei bereits ziemlich ausgeschlachtet gewesen.

Die Kriminalpolizei ermittelt zum Halter des Zweirades und führt die Ermittlungen in dem Diebstahlsfall.

Von MAZonline