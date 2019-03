Zehdenick

Für großes Aufsehen hatte am vergangenen Sonnabend (16. März) ein Vorfall in Neuruppin gesorgt, bei dem ein 28-Jähriger von der Polizei festgenommen worden war. Die Beamten hatten den Mann wegen eines anderen Verdachts kontrolliert und fanden bei ihm ein Sturmgewehr AK-47, dass er in seiner Einkaufstasche spazieren trug.

Kalaschnikow entpuppt sich als Zastava M70

Wie die Polizei am Donnerstagnachmittag mitteilte, stellte sich die bei dem Mann gefundene Waffe als eine Zastava M70 heraus, die einer Kalaschnikow ähnlich ist und die von den Beamten fest- und sichergestellt worden war.

Waffe gehörte zuvor 59-jährigem ehemaligen Polizeibeamten

Im Rahmen der dazu geführten polizeilichen Ermittlungen wurden am Mittwoch die Wohnräume eines 59-jährigen ehemaligen Polizeibeamten in Zehdenick durchsucht, da dieser das sichergestellte Sturmgewehr zuvor besessen haben soll.

Kontrolle ergibt zahlreiche nicht registrierte und verbotene Gegenstände

Wie die Polizei mitteilte, verfügte der Mann über eine Waffenbesitzkarte und somit auch über angemeldete Waffen. Da auf Grund der polizeilichen Erkenntnisse nun erhebliche Zweifel an der Geeignetheit des 59-Jährigen zum Besitzen von Waffen bestanden, wurde eine waffenrechtliche Kontrolle durchgeführt. Dabei wurden in seinen Wohnräumen zum einen die angemeldeten und zum anderen auch zahlreiche nicht auf ihn registrierte Waffen, Waffenteile, Munition und verbotene Gegenstände vorgefunden.

Staatsanwaltschaft entscheidet über Haftantrag

Polizeibeamte stellten sowohl die registrierten als auch die nicht registrierten Gegenstände sicher und nahmen den Mann vorläufig fest. Die sichergestellten Gegenstände werden nun von der Polizei überprüft. Die Staatsanwaltschaft wird noch am Donnerstag über die Stellung eines Haftantrages entscheiden.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei in diesem Fall erfolgen in enger Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft und dauern an.

Lesen Sie weiter Aktuelle Polizeimeldungen aus Brandenburg und Berlin

Von MAZonline