Neuholland

Zu einem ein Flammen stehenden Nebengelass in der Nassenheider Chaussee in Neuholland wurde am Montagvormittag die Feuerwehr gerufen.

Um 9.42 Uhr waren die Liebenwalder Löschzüge von der Einsatzleitstelle alarmiert worden. Da zunächst von einem großen Gebäudebrand die Rede war, rückten auch die Kriminalpolizei sowie Kreisbrandmeister Steffen Malucha mit an. Das befürchtete Ausmaß des Brandes habe sich vor Ort „jedoch zum Glück nicht bestätigt“, sagte Malucha.

Im Zuge der Löscharbeiten waren viele der eingelagerten Gerätschaften ausgeräumt worden. Quelle: Helge Treichel

Die Löschzüge der Wehren aus Liebenwalde, Neuholland und Hammer machten sich auf den Weg in die Nassenheider Chausee. Insgesamt 16 Kameraden waren mit vier Fahrzeugen – drei Löschfahrzeugen und einer Drehleiter – vor Ort.

Einsatzleiter Heiko Müller : „Schlimmeres verhindert“

Mit zwei Angriffstrupps konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht werden. „Glücklicherweise konnten wir ein Übergreifen des Feuers auf das Dach verhindern und dadurch auch Schlimmeres verhindern“, sagte Heiko Müller, Stadtwehrführer der Feuerwehr Liebenwalde und Einsatzleiter vor Ort. Personen seien durch das Feuer nicht verletzt worden. Noch bis gegen 11.30 Uhr waren die Einsatzkräfte damit beschäftigt, Nacharbeiten auszuführen. So wurde die Deckenverkleidung entfernt, um versteckte Glutnester auszuspüren und zu bekämpfen.

Nach ersten Erkenntnissen könnte ein technischer Defekt an der Elektroinstallation als Ursache für den Brand in der Garage in Betracht kommen.

Insgesamt vier Feuerwehrfahrzeuge und die Kripo rückten an. Quelle: Helge Treichel

Mieter Bernd Müller hatte am Morgen noch Gerätschaften aus der betroffenen Garage geholt, um dann zu seiner Berliner Baustelle aufzubrechen. Dem selbstständigen Elekromeister war dabei nichts Ungewöhnliches aufgefallen, sagt er. Der 59-Jährige war sofort nach Hause gekommen, um sich ein Bild vom Schaden zu machen. Den schätzt er auf 5000 bis 6000 – die Gebäudeschäden nicht eingerechnet. So hätten sich eine Fräse sowie andere Arbeitsgeräte in der Garage befunden. Der Betroffene wohnt seit 13 Jahren in Neuholland. Insgesamt 21 Mietparteien sind in dem Wohngebäude an der Nassenheider Chaussee zu Hause.

Einer der Nachbarn hatte die Rauchentwicklung entdeckt und sofort einen zweiten Nachbarn zu Rate gezogen. Der 58-Jährige wiederum wählte umgehend den Notruf 112.

Von Helge Treichel