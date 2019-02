Rathenow

Ein 31-jähriger Mann betrat am Montagmorgen kurz nach 9 Uhr zusammen mit einem 20-Jährigen das Rathaus in Rathenow. Der ältere Mann hielt dem jüngeren zunächst die Tür auf.

Als beide ungefähr auf gleicher Höhe standen, schlug der 20-Jähige dem 31-Jährigen unvermittelt ins Gesicht, so dass dieser zu Boden ging. Dort trat der Angreifer weiter auf sein Opfer ein und flüchtete im Anschluss.

In Tatortnähe gefasst

Eine unverzüglich eingeleitete Fahndung nach dem Täter führte zu seinem Ergreifen in unmittelbarer Tatortnähe. Das Opfer wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht und konnte noch am gleichen Tag wieder entlassen werden.

Gegen den 21-Jährigen ermittelt die Kriminalpolizei nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Über die möglichen Motive seiner Tat liegen bislang noch keine Erkenntnisse vor.

Von Bernd Geske