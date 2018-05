Oranienburg

Ein unbekannter Mann rief Donnerstagmittag bei einem 73-Jährigen in der Blankenburger Straße in Oranienburg an und gab sich als Enkel des Mannes aus. Als der Senior nachfragte, gab der Unbekannte am Telefon an, bei einem Notar in Frankfurt/Oder zu sein und 35 000 Euro zu benötigen. Als der Mann angab, so viel Geld nicht zu besitzen, wurde er auf seine Münzsammlung angesprochen. Anschließend wurde ein Treffen vereinbart. Doch der Rentner informierte die Polizei, so dass es letztlich nicht zum vereinbarten Treffen kam. Somit ist dem 73-Jährigen kein Schaden entstanden.

Von MAZonline