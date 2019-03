Oranienburg

Für große Aufregung hatte Anfang des Jahres ein monströser Knall gesorgt, der zahlreiche Oranienburger in der Nacht vom 12. zum 13. Januar (Sonnabend/Sonntag) aus dem Schlaf gerissen hatte. Von Lichtblitzen war die Rede, vibrierenden Wänden und Fensterscheiben, gar eine Druckwelle hatten einige Oranienburger in Folge des Rummses verspürt.

Ergebnisoffene Ermittlungen der Polizei

Nachdem sich ein Zeuge in Folge des Knalls bei der Polizeiinspektion in Oranienburg gemeldet hatte und der Anfangsverdacht einer Straftat im Raume stand, nahm gar die Kriminalpolizei die Ermittlungen in dieser Sache auf. Ohne jedoch zu einem Ergebnis zu kommen. Allen vorliegenden Ansätzen sei nachgegangen, es sei ergebnisoffen ermittelt worden, teilte eine Sprecherin der Polizei auf MAZ-Nachfrage mit. Spuren einer Explosion o.ä. seien bis heute nicht bekannt geworden, „neue Ansätze gibt es derzeit nicht.“ Sollten neue Erkenntnisse auftauchen, werde diesen nachgegangen. Bis dahin „bleibt das Ganze tatsächlich mysteriös“.

Nicht nur in Oranienburg knallt’s

Was nun tatsächlich die Oranienburger im Januar mit solch einem mächtigen Rumms aus dem Schlaf gerissen hat, wird daher vermutlich wohl ein Geheimnis bleiben. Dabei sind die Kreisstädter nicht die einzigen, die von mysteriösen Knallereien heimgesucht werden. So hatte es – ebenfalls im Januar – auch in Velten mächtig geknallt, die Ursache ist bis heute unbekannt. Anfang dieser Woche rumpelte es dann mächtig in Neuruppin, die Erschütterung war sowohl zu hören als auch zu spüren. Eine Erklärung dafür gibt es jedoch auch in der Fontanestadt bislang nicht.

Von Nadine Bieneck